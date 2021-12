Brummen niet langer onder toezicht

GEM. BRUMMEN – De gemeente Brummen staat vanaf komend jaar niet langer onder preventief toezicht van de provincie Gelderland. Het is de gemeente het afgelopen jaar gelukt de financiële situatie zo te verbeteren dat de provincie weer vertrouwen in de gemeente heeft. Dit is mede te danken aan het meerjarig financieel herstelplan dat in juni werd vastgesteld door de raad en de eind oktober vastgestelde begroting.

Wethouder Financiën Ine van Burgsteden is blij dat de provincie Gelderland vertrouwen heeft in het meerjarige financiële herstelplan. “Het is een gedegen plan, dat verwerkt is in de door de gemeenteraad aangenomen programmabegroting. De provincie heeft het harde werken opgemerkt.”

Van Burgsteden merkt wel op dat er de komende jaren wel gewerkt moet blijven worden aan de verbetering van de financiële positie. “Dit betekent dat er nog steeds lastige keuzes gemaakt moeten worden, om ook daadwerkelijk onze financiële reserves weer op niveau te brengen.”

Niet alleen de gemeente Brummen, alle Gelderse gemeenten staat er gemiddeld beter voor dan vorig jaar. Dit komt onder andere door het extra geld dat het Rijk eenmalig heeft toegezegd. Ondanks dat het geld eenmalig is, mogen gemeenten in de meerjarenbegroting doen alsof dit geld ook voor de jaren erna is toegezegd. Gedeputeerde Jan Markink legt uit: “Zonder deze fictieve bijdrage krijgt bijna geen gemeente het verhaal meerjarig sluitend. Dit laat wel weer zien dat ze niet eenmalig, maar structureel extra geld moeten krijgen.”

Gedeputeerde Staten houden toezicht op de financiële huishouding van gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Op basis van de begroting en de financiële langetermijnplanning bepalen GS elk jaar in december de vorm van het financieel toezicht voor het komende jaar.