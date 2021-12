Bronckhorst op zoek naar Vrijwilliger van het jaar 2021

GEM. BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst zet ook dit jaar vrijwilligers die zich onderscheiden graag in het zonnetje met de verkiezing ‘Vrijwilliger van het jaar’. Tot 15 december kunnen personen of groepen worden aangemeld. De bekendmaking van de vrijwilliger van het jaar is tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op woensdagavond 12 januari.

Dit jaar is het vrijwilligerswerk wellicht anders verlopen dan normaal. Vooral het directe contact met mensen was niet altijd mogelijk. Maar juist in deze tijd zijn mensen die klaarstaan voor een ander onmisbaar. Wie iemand kent die echt het verschil maakt, die het verdient het om eens in het zonnetje te worden gezet, wordt door de gemeente gevraagd diegene aan te melden als vrijwilliger van het jaar.

Met de verkiezing ‘Vrijwilliger van het jaar’ laat de gemeente z’n grote waardering blijken voor het vrijwilligerswerk. “Er zijn in de hele gemeente ontzettend veel goede vrijwilligersinitiatieven. Elke vrijwilliger is belangrijk en de benoeming is zodoende een symbolische prijs, de verkozen vrijwilligers representeren alle vrijwilligers”, aldus wethouder Evert Blaauw.

Aanmelden

Aanmelden van een vrijwilliger of groep die de titel van ‘Vrijwilliger van het jaar’ verdient, kan vanaf nu weer via het digitale aanmeldformulier op www.bronckhorst.nl/vrijwilliger. Een jury selecteert drie genomineerden uit alle aanmeldingen en kiest uit deze drie een winnaar. De jury let daarbij op de werkzaamheden die zijn verricht, het belang van de activiteiten en het aantal keren dat iemand is aangemeld.

De Vrijwilliger van het jaar 2021 ontvangt naast de eretitel een geldbedrag van 250 euro. Als de eretitel naar een vrijwilligersgroep gaat, dan ontvangt deze een geldbedrag van 500 euro. De andere twee genomineerden krijgen een oorkonde en 100 euro. Voorwaarden

Er zijn enkele voorwaarden verbonden aan de nominatie van vrijwilligers. Zo moeten zij actief zijn in georganiseerd verband, bijvoorbeeld bij stichtingen of verenigingen, bij professionele organisaties of bij religieuze organisaties die zich inzetten voor maatschappelijke ondersteuning. Ook inwoners van andere gemeenten, die in Bronckhorst vrijwilligerswerk doen, kunnen worden aangemeld. Vrijwilligerswerk op het gebied van politiek komt niet in aanmerking. Personen die in het verleden een Koninklijke onderscheiding of het ereburgerschap hebben ontvangen, kunnen niet meedingen naar de titel.