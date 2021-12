Boek met foto’s van buitenexpositie Velp viert vrijheid

VELP – De buitenexpositie Velp viert vrijheid, die afgelopen september te zien was in het centrum van Velp, was een groot succes. Stichting Velp van Oranje brengt nu een boek uit met dezelfde titel. Hierin zijn de 21 foto’s opgenomen, die werden gemaakt en geëxposeerd ter gelegenheid van 75+1 Jaar vrijheid in 2020.

Juichende mensen in de straten van Velp begroeten de Canadese bevrijders met bloesemtakken en tulpen. De bekende beelden zijn in 1945 vastgelegd door de fotografen P.J. de Booys en A. Bouvet. Op initiatief van Stichting Velp voor Oranje werden dit voorjaar opnieuw foto’s gemaakt door de Velpse fotograaf Marc Pluim. In zijn studio creëerde hij met uiterste precisie een nieuwe afbeelding waarbij tot in de kleinste details de oude en nieuwe beelden in elkaar overlopen.Het levert een interessant, maar ook onthutsend beeld op. Het nu zo vredige Velp was toen een zwaar beschadigd dorp.

Deze samengestelde en andere foto’s waren afgelopen zomer op grote doeken te zien in een buitenexpositie. Eerst in en rond de Hoofdstraat, later op het voorplein van Hogeschool van Hall Larenstein.

Het boek ‘Velp viert vrijheid’ wordt in een grote, luxe uitvoering gedrukt in een beperkte oplage. Een inkijkexemplaar is te zien bij boekhandel Jansen & de Feijter. Belangstellenden schrijven zich voor 10 december in. Bij 50 inschrijvingen of meer wordt het boek meteen gedrukt en is dan voor Kerstmis klaar. Bij voorintekening kost het boek 12,50 euro.

Inschrijven kan via de website www.eenpassievoorboeken.nl. Zodra het boek is gedrukt ontvangt men bericht en kan het worden afgehaald in de boekhandel. Gratis bezorgen is – na overleg – mogelijk in de gemeenten Rheden en Rozendaal. Verzenden kost 10 euro vanwege het uitzonderlijke formaat. Na verschijnen zal een beperkte oplage beschikbaar zijn in de boekhandel. De prijs bedraagt dan 15 euro per exemplaar.

www.eenpassievoorboeken.nl