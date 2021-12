Bijzondere verhalen tijdens workshops levend verlies

BRUMMEN – Op de 4 donderdagen in november organiseerde Stichting Welzijn Brummen de workshop ‘Leven met levend verlies’, speciaal voor mantelzorgers uit de gemeente Brummen. “Wat hebben we vele bijzondere verhalen met elkaar gedeeld, ieder heeft te maken met zijn eigen levend verlies en ieder beleeft dat op zijn eigen manier”, vertelt Karin van Aalst, zij begeleidde de workshops.

Levend verlies is bij iedereen anders. Denk aan leven met een partner met NAH, samenwonen met een man of vrouw met dementie, opgroeien met een kind met NAH, een partner zien verhuizen naar een verpleeghuis. Het zijn allemaal voorbeelden van levend verlies, waar mantelzorgers ongevraagd mee te maken krijgen en hun weg in moeten zien te vinden.

De laatste bijeenkomst werd verzorgd door beeldend kunstenaar Mirjan Koldeweij. Zij liet de deelnemers ieder hun eigen beeld van verlies maken van speksteen. Hiermee kwamen psycho-educatie, levenservaringen en creativiteit prachtig samen.