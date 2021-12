Bewoners maken Pinkenbergseweg in Velp nog groener

VELP – Op 11 december liep de vierde ronde Ik buurt mee! af. Een van de initiatieven in deze ronde is het groener maken van de Pinkenbergseweg in Velp. Op woensdag 8 december plantte wethouder Marc Budel samen met leerlingen van Aeres en kinderen uit de buurt er vier beuken.

Bewoners Femke Heintzbergen en haar buurvrouw Nettie Marsen vatten het plan op om samen met de buurt en leerlingen en personeel van Aeres vmbo het eerste gedeelte van de doorgaande straat richting Alteveerselaan groener te maken. De Pinkenbergseweg is een straat waar veel verkeer doorheen komt richting de voetbalvelden, maar die ook dagelijks wordt gebruikt door leerlingen en personeel van Aeres, groene vmbo en mbo opleidingen. Femke Heintzbergen werkt bij Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp en houdt zich in haar vrije tijd ook graag bezig met duurzaamheidsinitiatieven.

Femke en buurvrouw Nettie Marsen zorgden voor betrokkenheid in de buurt. Belangrijk onderdeel van de plannen was ook om Aeres vanaf het begin te betrekken. De gemeente is erg blij dat bewoners zelf het initiatief nemen om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren. “Ook bij dit initiatief zien we dat het bevorderen van verbondenheid in de buurt én vergroening van de leefomgeving hand in hand gaan. De samenwerking tussen de buurt en Aeres is daarbij de kers op de taart. Ik ben echt blij met de Ik buurt mee! waardecheques. Daarmee krijgen inwoners meer zeggenschap over hun straat/buurt en de gemeente wordt er weer een beetje mooier van!”, aldus Wethouder Marc Budel.

De bewoners hebben zelf bepaald waar de beuken komen te staan. Er worden ook een aantal tegelpaadjes verwijderd die niet gebruikt worden. De tegels worden vervangen door gras. Dat ziet er niet alleen mooi uit, maar is ook nog eens goed voor het klimaat. “Nu komt de straat weer wat terug in zijn oude glorie zoals ik er vanaf mijn jeugd mee opgegroeid ben”, aldus een buurtbewoonster.