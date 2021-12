Bewoners Kanaal Zuid vragen om hervatting pilot

LOENEN/APELDOORN – Het bewonerscollectief Kanaal Zuid Natuurlijk Veilig heeft een brandbrief gestuurd aan wethouder Wim Willems van de gemeente Apeldoorn om hem te wijzen op de onveilige verkeerssituatie langs het Kanaal. Vanaf deze week mag hier weer 80 kilometer per uur worden gereden. Volgens de bewoners een onbegrijpelijk besluit.

De gemeente Apeldoorn besloot deze week de pilot te beëindigen, waarmee werd bekeken hoe de situatie zou veranderen als de maximumsnelheid 60 kilometer per uur werd. Het verkeer mag hier dus weer 80 kilometer per uur gaan rijden. Volgens de bewoners van Kanaal-Zuid een ‘jojo-beleid’ dat voor verwarring zal zorgen bij de weggebruikers. “Het is niet de vraag óf dit besluit gaat leiden tot ongevallen, maar alleen de vraag wánneer en hoeveel”, schrijven de bewoners.

Geen overhaast besluit

De pilot werd beëindigd op advies van de bezwarencommissie van de gemeente Apeldoorn, die na bezwaren oordeelde dat de pilot is gestart na een overhaast besluit. De gemeenteraad, die besloot de pilot te starten, heeft dat volgens de commissie onvoldoende zorgvuldig en niet voldoende gemotiveerd gedaan.

Daar zijn de bewoners het niet mee eens. Zij halen een onderzoek van Veilig Verkeer Nederland uit maart 2021 aan, waarin al werd vastgesteld dat ‘Kanaal-Zuid een weg is waar al jaren ten onrechte 80 kilometer per uur wordt gehanteerd’. Dit vooral omdat de weginrichting niet geschikt is.

De bewoners zijn van mening dat juist de bezwarencommissie een overhaast besluit heeft genomen door geen experts te horen over de verkeerssituatie. Ook hadden zij graag zelf hun kant van de situatie uitgelegd.

Het zit de bewoners bovendien dwars dat het advies van de bezwarencommissie al op 22 november bekend was, maar raad en andere betrokkenen pas op 14 december werden geïnformeerd. “Hiermee zijn dus drie waardevolle weken verloren gegaan waarin we zorgvuldig met elkaar in overleg hadden kunnen treden, afwegingen hadden kunnen maken van belangen en kunnen motiveren dat het verstandig is om de proef met 60 kilometer per uur te verlengen.”

Evaluatie

Ook hebben de bewoners moeite met de stelling dat de invoering van 60 kilometer per uur langs het kanaal de verkeersdruk zou verhogen in de kern Loenen. “Dit is in de praktijk nooit aangetoond. Uit metingen tijdens de proefperiode is geen extra verkeersdruk op te maken”, schrijven zij.

Daarbij vindt het collectief het maar vreemd dat de gemeente concludeert dat de metingen die tijdens de pilot gedaan zijn niet representatief zouden zijn, omdat de pilot te kort heeft geduurd. “Dan ga je een proefperiode verlengen in plaats van afbreken”, menen zij. Ondanks de korte periode zijn de resultaten van de pilot volgens de bewoners echter positief.

Papieren werkelijkheid

De bewoners hebben geen begrip voor de werkwijze van de gemeen Apeldoorn, die zij vergelijkt met die van de overheid bij de toeslagenaffaire. “Er worden regels gevolgd, geleefd in een papieren werkelijkheid, een bezwarencommissie oordeelt en mensenlevens worden geruïneerd.” De bewoners benadrukken dat de verkeersonveilige situatie op Kanaal Zuid geen ‘papieren werkelijkheid is, maar vraagt om een oplossing’. Ze pleiten voor verlenging van de pilot met een gede monitoring en doen daarbij nadrukkelijk de oproep aan burgemeester om te regelen dat de politie nu wel zorgt voor adequate handhaving en controle.

“We gaan nu de meest verkeersonveilige maanden van het jaar in (donker, glad, regen, sneeuw). En net nu gaan we de snelheid omhoog doen. Wie kan dit uitleggen?”