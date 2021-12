Autobrand bij ziekenhuis in Velp

VELP – In de nacht van zaterdag op zondag heeft er bij het ziekenhuis aan de President Kennedylaan in Velp een autobrand gewoed.

Even na 05.00 uur werd de brand ontdekt, waarna de brandweer werd opgeroepen. Er stond er een personenauto in lichterlaaie. Een bestelbus die naast de auto stond, vatte ook vlam. De brandweer heeft het vuur geblust, maar zij konden niet voorkomen dat beide voertuigen zwaar beschadigd raakten.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onbekend. Brandstichting is niet uitgesloten.

Foto: Sarina Scheper/Persbureau Heitink