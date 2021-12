Apeldoorn met provincie in gesprek over Loenen

GEM. APELDOORN – De gemeenteraad van Apeldoorn wordt binnenkort geïnformeerd over de stand van zaken wat betreft het wegennet rondom Loenen. Dat belooft het college in antwoord op vragen van Gemeentebelangen.

GB vraagt zich af wat de stand van zaken nou eigenlijk is. Het college antwoordt hierop dat zij in gesprek is met de provincie en de resultaten hiervan snel zal terugkoppelen richting de raad. In de zomer is de stuurgroep Eerbeek-Loenen 2030 geïnformeerd dat er, vanwege provinciale bezuinigingen, minder budget is voor uitvoering van het programma Eerbeek-Loenen 2030. In dit programma werken de gemeente Brummen, provincie Gelderland en de industrie in Apeldoorn samen. De gemeente Apeldoorn is aangehaakt, maar overweegt nog formeel toe te treden tot het samenwerkingsverband.

Omdat er minder budget is voor Eerbeek-Loenen 2030, is er ook minder geld voor aanpassingen aan het wegennet. Iets waar de gemeente Apeldoorn niet blij mee is, omdat er al jaren wordt gediscussieerd over een structurele oplossing voor de verkeersdrukte in Loenen. Er is inmiddels bestuurlijk overleg geweest tussen twee Apeldoornse wethouders en twee Gelderse gedeputeerden. Na een vervolg op dit overleg wordt de raad geïnformeerd of er nog perspectief is voor het wegennet rondom Loenen en wat de stand van zaken betekent voor deelname van Apeldoorn aan het programma Eerbeek-Loenen 2030.