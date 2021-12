Amnesty zoekt collectecoördinator

VELP/ROZENDAAL – Van 13 tot en met 19 maart vindt de jaarlijkse collecte van Amnesty International plaats. Een goede organisatie en coördinatie is daarbij erg belangrijk. Daarom is de organisatie op zoek naar een collectecoördinator voor Velp en Rozendaal. Het betreft een vrijwilligersfunctie. De werkzaamheden van de coördinator omvatten onder andere het bellen van collectanten, het bestellen, uitdelen en innemen van de collectematerialen en het maken van een stratenplan. De coördinator is daarnaast ook verantwoordelijk voor het afstorten van de opbrengst en de afwikkeling van de administratie. Voor al deze werkzaamheden kan gebruik gemaakt worden van een online community. Voor een volledig overzicht van de taken zie: velprozendaal.amnesty.nl. Belangstellenden kunnen contact opnemen via tel. 026-3620443 of agneskwant@gmail.com.