Afvalwijzer Rheden op de mat

GEM. RHEDEN – In de laatste week van dit jaar en de eerste week van 2022 wordt de Afvalwijzer voor komend jaar bezorgd bij alle huishoudens in de gemeente Rheden. Inwoners kunnen de ophaaldagen op hun adres binnenkort ook al bekijken op de online Afvalwijzer. Voor de smartphone en tablet (Apple of Android) is er de Afvalwijzer-app. Deze app is gratis te downloaden in de Appstore of Play Store. Hier staan de inzameldagen vermeld en kan een melding ingesteld worden om een herinnering te krijgen als een container aan de weg gezet mag worden.