Afspraken tussen gemeente Brummen en woonzorgpartners

GEM.BRUMMEN – Dinsdag 30 november vond er een online bijeenkomst plaats waarbij de gemeente Brummen en een groot aantal woonzorgpartners het convenant Wonen met Zorg hebben ondertekend. Hiermee bekrachtigen zij hun samenwerking op het gebied van wonen en zorg. Ze gaan zich volop inzetten om de ambities van de Woonzorgvisie 2021-2030 waar te maken.

Met het samenwerkingsverband willen de gemeente en de woonzorgpartijen alle inspanningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn nog beter op elkaar afstemmen. Om dat te bereiken gaan de gemeente Brummen en een groot aantal woonzorgpartners intensiever met elkaar samenwerken. “Juist door samen te werken, kunnen we ervoor zorgen dat onze inwoners met een woon/zorgvraag een passende oplossing krijgen. Een oplossing die rekening houdt met iemands persoonlijke voorkeur,” laat zorg-wethouder Cathy Sjerps weten.

Voor de zomervakantie dit jaar besloot de Brummense gemeenteraad unaniem en met waardering de woonzorgvisie vast te stellen. Deze visie is tot stand gekomen in samenspraak met veel inwoners en organisaties. Dit document geeft inzicht in de woningbehoefte uit het oogpunt van zorg en vergrijzing. Wethouder Ingrid Timmer, verantwoordelijk voor het takenpakket volkshuisvesting, laat weten dat de visie de ambities en afspraken voor wonen, zorg én welzijn samenbrengt. “We kunnen hierdoor als gemeente nieuwe woonzorginitiatieven veel beter toetsen. Ook als aanvulling op onze Woonagenda 2019-2023.” Bij het toetsen gaat het volgens Timmer zowel om kwalitatieve en dus zorginhoudelijke gegevens als om meer kwantitatieve gegevens (aantallen). “Dat wil zeggen dat de woonzorgpartners in onze gemeente alle inwoners met een (toekomstige) woon/zorgvraag willen helpen. Passend en op basis van persoonlijke voorkeuren. Hierbij staat zelfstandigheid voorop. Maar we houden ook zoveel mogelijk rekening met de identiteiten van de verschillende dorpskernen in onze mooie gemeente.”

“De woonzorgvisie is een samenhangend kader,” laat wethouder Sjerps tot slot weten. Met behulp van dit convenant én het 24-uurs zorgplan is er nu een waardevol instrument tot stand gekomen om woonzorg-initiatieven kwalitatief en kwantitatief te beoordelen. “Zowel als het gaat om ruimtelijk planologische aspecten als ook om zorg en ondersteuning.”