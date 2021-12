Aeres VMBO Velp gaat zwerafval opruimen in eigen wijk

VELP – Challenge ‘De schone wijk’ gaat van start. In samenwerking met de gemeente Rheden, die grijpers en afvalzakken levert, adopteren docenten en vmbo-leerlingen van Aeres VMBO Velp de wijk rondom de Velpse school. Dit houdt in dat de school verantwoordelijk wordt voor het opruimen van zwerfafval aldaar.

Klas 1b ging onlangs tijdens de mentorles, in groepjes, vuil prikken in de buurt. Roy en Thomas zeggen: “Het is toch een kleine moeite om je afval thuis in je vuilcontainer te stoppen in plaats van de troep op de stoep of in een struik te mikken, onze ouders hebben ons dit echt wel bijgebracht.” Echt opvallend vinden ze het aantal gevulde hondenpoepzakjes die ze her en der vinden op straat. Sommige mensen denken dat deze zakjes biologisch afbreekbaar zijn maar de jongeren hebben inmiddels in de les geleerd dat dit niet het geval is.

Onder het mom van LVDO ( Leren voor duurzame ontwikkeling) is het project “Goed Groen Doen” opgestart. Met behulp van de website www.aandeslagmetafval.nl/vo zijn er lessen waarin leerlingen bijvoorbeeld leren welk afval biologisch afbreekbaar is en welk niet. In de VMBO aula houden ze bij wie de meeste afvalzakken heeft opgehaald. Zo kunnen de leerlingen actief een bijdrage leveren aan een schone omgeving en er zit ook nog een leer- en wedstrijdelement in. Aeres heeft al een heel aantal jaren twee adoptie-afvalbakken om de voorbijgangers aan te moedigen afval niet op straat te gooien.

Foto: Marjanne Eikelboom