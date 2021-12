Advies voor 60 kilometer per uur langs Kanaal

GEM. BRUMMEN / APELDOORN – Een andere inrichting en een maximum snelheid van 60 kilometer per uur moet de verkeersveiligheid langs het Kanaal verbeteren. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek dat de gemeenten Brummen en Apeldoorn hebben laten uitvoeren voor ‘hun’ deel van de kanaalroute: de Dierenseweg, Apeldoornseweg en Kanaal Zuid.

Het eindrapport is nog niet helemaal afgerond, maar deze eerste resultaten zijn vorige week al gedeeld met de betrokken dorpsraden uit beide gemeentes. Een andere inrichting en een lagere maximum snelheid zijn het advies, dat later wordt voorgelegd aan de gemeenteraden van Brummen en Apeldoorn. In het voorjaar wordt meer duidelijkheid verwacht over de definitieve maatregelen, tot die tijd blijft de snelheidslimiet op de meeste plekken 80 kilometer per uur, met uitzondering van de kruispunten en enkele andere aangegeven plekken.

De pilot met een lagere snelheid binnen de gemeente Apeldoorn is inmiddels beëindigd. Zie hierover het artikel elders in deze krant.

In het gebied Eerbeek/Loenen spelen diverse ontwikkelingen die van invloed zijn op de hoeveelheid verkeer op de kanaalroute en de N786 door Loenen. Zoals de plannen voor een nieuw Logistiek Centrum Eerbeek en het Verkeerscirculatieplan voor Eerbeek. De gemeenten en de provincie werken samen aan dit soort projecten onder de vlag van het programma Eerbeek-Loenen 2030. Ook binnen dit programma wordt het rapport over verkeersveiligheid op de kanaalroute besproken. De gemeenten en provincie wegen hier met elkaar de effecten van voorgestelde maatregelen af.

Om de integrale afweging te kunnen maken, zijn er nog een paar punten die uitgezocht moeten worden. Zoals wat de effecten van de inrichting van de weg voor 60 kilometer per uur en het verschuiven van verkeersstromen op het gebied van stikstof en geluid. Maar ook wat de kosten en mogelijkheden zijn op financieel vlak.

De colleges van Brummen en Apeldoorn nemen een besluit over de adviezen uit het onderzoek op het moment dat de integrale afweging gereed is. Nadat de colleges een besluit hebben genomen, wordt het onderwerp dan ook voorgelegd aan de betrokken gemeenteraden van Brummen en Apeldoorn