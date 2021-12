Actie Vrienden van Verrassend Doesburg weer van start

DOESBURG – Een groep van 50 vrijwilligers heeft zich al aangemeld om te helpen bij de organisatie van Verrassend Doesburg. Dit nieuwe evenement, de opvolger van Doesburg Binnenste Buiten, vindt op 15, 16 en 17 juli voor het eerst plaats.

Onder de bezielende leiding van Eddy Berentsen wordt hard gewerkt aan het programma. Bij zijn atelier in de Ooipoortstraat hangt een groot spandoek, dat de plaatselijke bevolking enthousiast moet maken voor Verrassend Doesburg. En dat dat lukt, blijkt wel uit het grote aantal vrijwilligers dat er samen de schouders onder wil zetten om er een mooi evenement van te maken.

De voorbereidingen voor het feest in 2022 zijn in volle gang. Er wordt een mooi programma samengesteld met straattheater en foodtrucks, muziek en andere activiteiten, zoals race-simulatoren en het korps commando’s met een tank. Er zijn genoeg ideeën, maar hieraan hangt natuurlijk wel een prijskaartje.De organisatie doet er alles aan om de begroting rond te krijgen.

Zo is de actie Vrienden van Verrassend Doesburg weer opgestart. In november en december worden in Doesburg formulieren verspreid, waarop iedereen zich kan aanmelden als sponsor van Verrassend Doesburg voor een zelf te kiezen bedrag. Ingevulde formulieren kunnen worden ingeleverd bij Eddy Berentsen, Grote Beer Licht en Ontwerp aan de Ooipoortstraat 3 in Doesburg. De eerste aanmeldingen en bedragen stromen al binnen.

Binnenkort zal een eigen Stichting Verrassend Doesburg worden opgericht. Voor het bestuur van de stichting wordt in ieder geval nog een penningmeester gezocht. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden bij Eddy Berentsen via eddyberentsen@hotmail.com.

Ook doet de organisatie een oproep aan alle creatieveling om een fris en frivool logo te ontwerpen met daarin de woorden Verrassend Doesburg en daarbij een passend lettertype te selecteren. Een ontwerp kan worden ingestuurd naar Eddy Berentsen. Uit de inzendingen zal een winnend ontwerp worden gekozen en de winnaar zal natuurlijk in het zonnetje worden gezet.