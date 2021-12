Aanmelden voor online Stedendriehoek FIFA-toernooi

GEM. BRUMMEN – Jongeren die in één van de Stedendriehoekgemeenten wonen, zijn van harte uitgenodigd om zich in te schrijven voor de tweede editie van het online Stedendriehoek FIFA-toernooi. Deelname is gratis en de winnaar krijgt een gesigneerd wedstrijdshirt van Go Ahead Eagles. Het toernooi wordt gehouden op maandag 3 en dinsdag 4 januari.

“Nu we weer in lockdown zitten, willen we de jongeren in onze gemeente graag iets leuks bieden tijdens deze vakantieperiode. Het toernooi was afgelopen voorjaar een groot succes. Dus hopen we dat ook nu weer veel jongeren zich aanmelden en met elkaar een leuke middag hebben”, aldus Ingrid Timmer, wethouder jeugd van de gemeente Brummen.

Het FIFA-toernooi vindt plaats op maandagmiddag 3 januari en dinsdagmiddag 4 januari vanaf 12:30 uur. Er wordt gespeeld op de PlayStation 4. Op de eerste dag is de poulefase van het toernooi en eventueel ook de eerste ronde van de knockout-fase. Dat is afhankelijk van het aantal deelnemers. Op dinsdag 4 januari zijn de laatste knockout-rondes en wordt de finale gespeeld.

Aanmelden

Er is plek voor maximaal 256 jongeren. Deelname is gratis en voor alle jongeren van 12 jaar en ouder. Aanmelden kan online. Of via Twitter, Facebook of Instagram van Go Ahead Eagles.

Het idee voor deze online activiteit voor jongeren heeft de gemeente Voorst vorig jaar met Go Ahead Eagles besproken. Het werd meteen regionaal opgepakt. Ook Apeldoorn, Brummen, Deventer, Lochem en Zutphen haakten aan. De eerste editie in februari 2021 smaakte naar meer. Voor de editie van 2022 heeft GAE een samenwerking met hun e-sports partner Bundled. De activiteit wordt weer veilig en verantwoord georganiseerd. De deelnemers doen online, vanuit huis mee.