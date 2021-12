GEM.RHEDEN - De gemeente Rheden heeft met succes een beroep gedaan op een rijksregeling om het binnenklimaat van scholen te verbeteren. Drie scholen in de gemeente Rheden zijn aangewezen.De Lappendeken in De Steeg, de St. Fredericusschool in Velp en de Prins Bernhardschool in Velp, waar de ventilatie in de lokalen