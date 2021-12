Aangepaste dienstregeling Buurtbus

SPANKEREN – Op de vrijdagen 24 en 31 december vervallen de eerste en de laatste twee diensten van de buurtbus in Spankeren en Dieren. Het bestuur van de buurtbusvereniging BBSD heeft hiertoe besloten vanuit de verwachting dat het passagiersaanbod op de dag voor Kerst en op oudejaarsdag flink lager zal zijn dan gebruikelijk.

De aanpassing betekent in de praktijk dat de eerste bus van lijn 524 van Spankeren naar station Dieren om 7.53 vertrekt vanaf de Kanaaldijk, terwijl de laatste bus van lijn 524 van Dieren station naar Spankeren om 16.47 vertrekt vanaf het busstation aan de Burgemeester de Bruinstraat. De tussenliggende diensten van de lijnen 524, 525 en 526 rijden volgens de bestaande dienstregeling. Zie ook de advertentie elders in de krant.

Overigens heeft de BBSD, zoals in het hele openbaar vervoer in ons land, vanaf 12 december 2021 een nieuwe dienstregeling. Ten opzichte van het afgelopen jaar is er niets gewijzigd. In de gedrukte versie 2022, verkrijgbaar in de bus, zijn enkele kleine foutjes uit de versie 2021 verbeterd.