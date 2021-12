Aan de slag voor het groene schoolplein

DIEREN – Rob Kleinlugtenbelt uit Dieren is samen vier andere enthousiastelingen begonnen met een project Plant-It Green om Nederland te vergroenen. Landelijk zetten worden acties opgezet om Nederland een stukje groener te maken. Eén van die projecten is het schoolplein van basisschool De Boomgaard Dieren Noord-Oost.

Het idee voor het vergroenen van het schoolplein werd bij de school en bij de gemeente met veel enthousiasme ontvangen. Inmiddels hebben de kinderen een les gehad over waarom meer groen goed is voor de biodiversiteit en klimaatbestendigheid. Daarna zijn de kinderen aan de slag gegaan om een plan te maken hoe het schoolplein eruit moet zien. Alle plannen worden binnenkort ingeleverd en het beste idee van elk plan wordt samengevoegd tot één eindplan. Op 17 december wordt een start gemaakt met het plan. In het voorjaar van 2022 wordt het plan afgerond.

Om plantjes en houtsnippers te kunnen kopen, hebben de initiatiefnemers geld nodig. Zij doen mee met de Ik-buurt-mee actie van de gemeente Rheden. De cheques kunnen gedoneerd worden via www.ikbuurtmee.nl. Mensen die zelf aan de slag willen gaan met het vergroenen van hun tuin kunnen overbodige stoeptegels en zand op vrijdag 17 tot en met zondag 19 december inleveren bij bij basisschool de Boomgaard NO in ruil voor aarde. Mensen die tegels ingeleverd hebben, kunnen een foto sturen naar plant.it.green@outlook.nl.

www.facebook.com/plant.it.green.vdw