4Noppes weggeefwinkel gaat poosje dicht

DIEREN – De Weggeefwinkel Dieren gaat vanaf 3 december voor onbepaalde tijd dicht. Daarvóór kan iedereen op dinsdag tot en met donderdag van 11.00 tot 15.00 uur nog (december)artikelen komen uitzoeken.

Stichting 4Noppes heeft gedurende de coronacrisis steeds weer nieuwe mogelijkheden benut om zoveel mogelijk de bedrijfsvoering op de dan weer geldende beperkende maatregelen af te stemmen en zo de afgelopen periode tóch meer verschillende klanten in de weggeefwinkel gehad dan ooit. Tegelijkertijd heeft dit, maar ook andere grote uitdagingen, van de organisatie nóg meer van haar flexibiliteit gevraagd in de afgelopen periode.

Met de verwachte aanstaande maatregelen met betrekking tot de QR-code voorziet de stichting nog meer aanpassingen die een tweedeling veroorzaken waar zij niet achter staat. Tevens vraagt het werk achter de schermen nu de volledige aandacht. Daarom heeft het (deels nieuwe) bestuur besloten de weggeefwinkel per 4 december te sluiten voor onbepaalde tijd, zodat ze zich ook beter kan voorbereiden op de mogelijkheden om het initiatief tóch door te kunnen laten gaan en zoveel mogelijk iedereen te kunnen blijven ontvangen in de toekomst.