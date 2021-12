150 lichtjes voor bewoners Doesburg

BRUMMEN - De Hongerpotjes hebben in december weer een mooi bedrag opgeleverd. Er is maar liefst 1472 euro ingezameld voor de voedingsprojecten in India, Tanzania en Armenië. Hiervan is 500 euro gedoneerd door het Snuffelschuurtje. De mensen achter het project voor schoolkinderen in Armenië hebben een boodschap voor alle gulle