Zondagschool neemt afscheid van Margriet Kersten

LOENEN – Bijna zestig jaar is Margriet Kersten-Groen verbonden geweest aan de Zondagschool van de Hervormde Gemeente Loenen. Onlangs besloot ze te stoppen. Tijdens de Dankdienst op zondag 7 november werd zij toegesproken en verrast met bloemen en geschenken.

Dominee Marcel Oostenbrink leidde de dankdagdienst. Het thema was Doorgeven. Aan het eind van de dienst werd Margriet Groen naar voren geroepen. Erna de Croon van de Kerkenraad vertelde dat Margriet al vanaf 1963 verbonden is aan de Loenense Zondagschool. Zij heeft op diverse plaatsen in Loenen ‘les’ gegeven. Zij zong, knutselde en andere bezigheden in het Jeugdhuis, in de Kanaalschool, in de kantine van Chris van Oorspronk en daarna weer in het Jeugdhuis. Vanaf 2018 in De Bruisbeek.

De naam van de Zondagschool kreeg de laatste jaren een eigentijdse (Engelse) naam. De Zondagschool heet nu See You Again. Ook de invulling van de bijeenkomsten is geheel anders dan vroeger. Margriet heeft veel meegemaakt maar deed het altijd met veel plezier. Voor 58 jaar zondagschool kreeg zij van alle kinderen en leiding een presentje. De Kerkenraad was Margriet ook dankbaar en bood haar bloemen en een mooi cadeau aan.

In haar dankwoord vertelde de scheidende leidster dat de Zondagschool een deel van haar leven is geweest en dat zij het dit altijd graag heeft gedaan.