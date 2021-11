Zes jubilarissen bij Zanglust

EMPE – Op zaterdag 30 oktober was het feest bij Dameskoor Zanglust in Empe, er waren maar liefst zes jubilarissen. Lies Dercks is 30 jaar lid, Cootje Albers 40 jaar en Willie Gierman is al 55 jaar lid van het koor. Diny Groot Roessink, Willy van Raaij en Annie Lammers waren maar liefst 65 jaar lid. Zij werden samen met hun partner opgehaald met een limousine.

Bij ‘t Oortveld aangekomen wachtte de volgende verrassing, alle kinderen en kleinkinderen stonden samen met de leden en hun partners in een erehaag. Ook de zoon en kleindochter van Willie Gierman waren er voor hun moeder en oma. Na de koffie met gebak was het tijd voor de huldiging, namens de gemeente Brummen sprak de locoburgemeester Pouwel Inberg de jubilarissen toe. Hij had bonbons van de plaatselijke ondernemer meegebracht.

Daarna werden de jubilarissen gehuldigd door de bestuursleden van het koor. Als cadeau kregen alle jubilarissen een glazen thermometer met inscriptie, een oorkonde en een bos bloemen overhandigd.

Het koor is nog op zoek naar nieuwe leden, de repetitieavond is op de donderdag van 19.30 en 21.30 in ‘t Oortveld te Empe.