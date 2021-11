Write for Rights in Doesburg

DOESBURG / ANGERLO – Jaarlijks wordt rond 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, de actie Write for Rights gehouden door Amnesty International. Overal ter wereld worden brieven geschreven voor mensen die onterecht vastzitten of bedreigd en gemarteld worden omdat ze opkomen voor hun rechten. In Doesburg wordt geschreven op zondag 5 december rond 11.30 uur, na de kerkdienst in de Martinikerk. Wie dat wil, kan ook een schrijfpakketje mee naar huis nemen en daar schrijven. Een pakketje is ook af te halen in het winkeltje in de kerk. Die is open van dinsdag tot en met zaterdag van tussen 11.00 en 14.00 uur en op zondag van 12.30 tot 15.00 uur. Een schrijfpakketje bestellen kan ook via nelweststeijn@hotmail.com.

Er wordt onder andere geschreven voor de 16-jarige Mikita Zalatarou uit Belarus (Wit-Rusland). Hij raakte verzeild in een demonstratie waar hij niets mee te maken had en veroordeeld tot 5 jaar gevangenschap terwijl hij niets heeft gedaan. Het blijkt dat postzakken vol brieven en de extra aandacht vaak helpt om mensen vrij te krijgen of te zorgen voor bescherming en gerechtigheid.

www.amnesty.nl>write-for-rights2021.nl