Winter op Rosendael

ROZENDAAL – Vanaf 1 november start de winteropenstelling op kasteel Rosendael in Rozendaal. Het kasteel is weer te bezoeken met een rondleiding en er zijn diverse winteractiviteiten.

De kuipplanten die in het hoogseizoen het voorterrein sieren, hebben weer een overwinterplek in de Oranjerie. In het kasteelcafé kunnen bezoekers genieten van een lunch, koffie met gebak of een hapje en drankje. Vanaf 1 november is het kasteelcafé open op zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Kasteel Rosendael is per 1 november van dinsdag tot en met vrijdag weer met een rondleiding te bezoeken om 12.00 uur, 13.30 en 15.00 uur. Op zaterdag en zondag is er om 11.30 uur een rondleiding door het kasteel en kunnen bezoekers van 12.30 tot 16.00 uur het kasteel op eigen gelegenheid ontdekken. Er zijn diverse activiteiten gepland, zoals ‘Ontmoet de kasteelbewoners’ op de zondagen 24 oktober, 14 november en 12 december. Op woensdag 27 oktober is er weer een Prinsessencursus en op zaterdag 30 oktober is er een speciale avondexcursie in het park tijdens de ‘Nacht van de nacht’. Tickets voor de rondleidingen en kasteelbezoek op eigen gelegenheid zijn online te reserveren op www.glk.nl/rosendael.

Tussen Kerst en Oud & Nieuw zijn kasteel en park gesloten.

Park

De tuinsieraden worden weer ingepakt om ze tegen de vorst te beschermen, maar het park blijft gewoon open van dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 16.00 uur. Met de Beleef! Plattegrond maken bezoekers een mooie winterwandeling en kinderen kunnen met de knapzak en speurtocht het park ontdekken. Voor het park zijn tickets verkrijgbaar in de kasteelwinkel, online reserveren is niet nodig.

Voor de nieuwe openstelling zoekt kasteel Rosendael nog diverse vrijwilligers, onder andere receptiemedewerkers en gastvrouwen en -heren. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden een mail sturen naar rosendael@glk.nl.