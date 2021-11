Winkelcentrum Dieren in het tegen van Halloween

DIEREN – In het weekend van 29, 30 en 31 oktober was er van alles te doen op Winkelcentrum Dieren. Op het Ericaplein stond een kermis voor jong en oud. De bezoekers genoten van verschillende leuke attracties voor het hele gezin. Zaterdagavond kreeg het geheel een spannend tintje tijdens de Fright Night, natuurlijk in het kader van Halloween. Acteurs en figuranten liepen in enge en grappige kostuums over de kermis om de bezoekers de stuipen op het lijf te jagen. Zaterdagmiddag ging het er wat rustiger aan toe tijdens de gezellige braderie op het plein, waar lokale ondernemers en andere standhouders hun producten verkochten. Ondanks de vele regen trok het weekend veel bezoekers.

Foto: Han Uenk

.