Wethouder Peter Bollen is pleegouder: ‘er is niets mooiers dan een kind opvoeden’

DOESBURG – Soms kan een kind, om wat voor reden dan ook, (tijdelijk) niet bij zijn ouders wonen. Dan is het belangrijk dat er een goed pleegadres is, waar het kind liefdevol wordt opgevangen. Helaas is er momenteel een flink tekort aan pleegouders. Van 3 tot en met 10 november is het de Week van de Pleegzorg en wordt aandacht gevraagd voor de pleegzorg. Zo ook door Peter Bollen uit Doesburg, niet alleen wethouder, maar zelf ook pleegvader.

“Als wethouder zag ik allerlei beleidsstukken over jeugdzorg langskomen. Er werd veel gesproken, maar ik vond dat er te weinig werd gedaan. Het ging me niet snel genoeg en wilde zelf een bijdrage leveren”, vertelt Peter Bollen. Samen met zijn partner Greet Warringa heeft hij twee dochters. “De rest van het gezin was direct enthousiast. Onze eigen kinderen waren inmiddels al wat ouder en we hadden genoeg ruimte in ons huis. We besloten ervoor te gaan.”

Na aanmelding volgde een intensief traject. “Je wordt niet zomaar pleegouder. Er zijn informatieavonden, je volgt een cursus en er komt iemand bij je thuis kijken. Er wordt je echt het hemd van het lijf gevraagd over hoe je tegen het ouderschap aankijkt of hoe je omgaat met boze kinderen. Of je consequent bent en standvastig. Ze moeten een beeld krijgen van of je de pleegzorg aankan.”

Structuur

Eenmaal ‘goedgekeurd’ is het wachten op een goede match. “Er wordt zorgvuldig gekeken naar welke kinderen in je gezin passen, maar ook naar wat je eigen wensen zijn. Wij hebben bijvoorbeeld aangegeven geen baby’s op te willen vangen. We wilden destijds ook geen meiden in de leeftijd van onze eigen kinderen. Om strijd te voorkomen”, vertelt Bollen.

En, niet onbelangrijk, er wordt gekeken naar het soort zorg dat nodig is en geboden kan worden. “Veel mensen denken dat pleegzorg betekent dat je fulltime een kind in huis neemt, maar er zijn ook andere vormen. Mijn partner en ik hebben allebei een drukke baan, maar kunnen in de weekenden genoeg tijd maken.”

Na een kennismaking komen er twee jongetjes in het gezin Bollen. “Hun moeder heeft veel meegemaakt en had tijd nodig om aan zichzelf te werken. Daarom haalden wij die twee jongetjes om de twee of drie weken op om bij ons te logeren. In het begin waren ze wat timide, maar dat was er gauw vanaf!”

Het gezin Bollen maakte in die weekenden altijd bewust tijd voor de jongens en er stond altijd wat leuks op de planning. “Op zondag gingen we altijd zwemmen en op zaterdag ook vaak op pad. Aan de andere kant boden we hen ook wat meer structuur in de gewone dingen: samen aan tafel eten, op tijd naar bed en niet de hele dag op je spelcomputer. Dat laatste vonden ze niet zo leuk, de oudste was flink boos, maar als je eenmaal de regels hebt uitgelegd, merk je dat ze die structuur ook wel prettig vinden, waarschijnlijk omdat zij die thuis niet krijgen.”

Loslaten

Twee jaar lang haalde Bollen zijn pleegkinderen regelmatig op voor een weekend en af en toe een vakantie. Daarbij werd, via de pleegzorgorganisatie Entrea Lindenhout, goed contact gehouden met de moeder. Ongeveer een half jaar geleden ging het weer zo goed met haar, dat de pleegzorg is gestopt. “Natuurlijk hecht je je aan die jochies. Het loslaten is niet het leukst, maar hoort er ook bij. Kinderen horen bij hun moeder. We hebben het contact met een gerust hart afgebouwd en hebben nu af en toe nog via whatsapp contact met ze. Dat wordt langzaam steeds minder. Ik hoop dat ze later goede herinneringen hebben aan de tijd dat ze bij ons waren.” De familie Bollen – Warringa kijkt zelf in ieder geval met een heel goed gevoel terug op deze tijd. “Je leert ook zelf met andere ogen naar de wereld kijken. Je ziet dingen die je in je eigen bubbel niet meemaakt en realiseert je dat het ook anders kan dan je eigen fijne gezin.”

Bollen hoopt dat door zijn verhaal anderen overwegen pleegouder te worden. “Het is zo hard nodig en het hoeft helemaal niet zo ingrijpend te zijn. Er is natuurlijk de crisisopvang, maar er zijn ook andere opties. Weekendzorg, zoals wij doen bijvoorbeeld. Je zorgt voor de kinderen, maar alle achterliggende problemen komen niet op jouw bordje. Daar zijn de professionals voor. Je draagt als pleegouder een steentje bij, maar de ouders blijven altijd het belangrijkst.”

Bollen en Warringa worden op dit moment gematcht aan nieuwe pleegkinderen. “Binnenkort gaan we kennismaken met een gezin met twee meisjes van 11 en 12. Dat lijkt me prachtig, een mooie leeftijd. Mijn partner en ik beleven heel veel plezier aan het ouderschap. Er is niets mooiers van een kind opvoeden en zich zien ontwikkelen. Als je ruimte hebt in je hart en in je huis, is pleegouderschap prachtig om te doen.”

https://www.youtube.com/watch?v=kJuHw5cEMis