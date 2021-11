Wethouder neemt kijkje bij aanleg glasvezel

OEKEN – Op woensdag 10 november bezocht wethouder Pouwel Inberg aannemer Van Gelder Telecom tijdens de graafwerkzaamheden aan ’t Looweg in Oeken. Na een kennismaking met het team volgde een rondleiding met de uitvoerder, waarbij er veel werd verteld en uitgelegd over de aanleg van het glasvezelnetwerk.

“Wij zijn verantwoordelijk voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in Voorst, Brummen en Zutphen. In de gemeente Brummen rollen wij het netwerk uit voor ruim 434 woningen in de kleine kernen Empe, Oeken en Leuvenheim”, vertelt Gerard Kroes, projectleider bij Van Gelder Telecom. “De graafwerkzaamheden in Oeken en Leuvenheim zijn bijna gereed en dan gaan we verder in Empe. Die werkzaamheden zullen ongeveer drie weken duren. In totaliteit hebben wij dan 11 kilometer hoofdgeul gegraven in de gemeente Brummen. Binnenkort gaan we ook starten met de eerste huisaansluitingen in de kleine kernen van Brummen. We streven ernaar om in het eerste kwartaal van 2022 alle huisaansluitingen gereed te hebben.”