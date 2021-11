Weense pareltjes in de Petruskerk Spankeren

SPANKEREN – Het publiek kon donderdag 28 oktober in de Petruskerk in Spankeren genieten van een concert getiteld Weense Parels, waarin Riko Fukuda op een 200 jaar oude fortepiano speelde samen met Rémy Baudet op een oude viool met darmsnaren. Samen brachten ze een programma met bekende en onbekende vioolsonates van Mozart, Beethoeven en Schubert.

Nu hebben beide al langer met elkaar gespeeld in het verleden en dat was dan ook te merken. Feilloos voelden zij elkaar aan in het samenspel in interpretatie van de muziek door deze drie grote Weense componisten. Remy speelde met vuur of juist heel lyrisch de vioolpartijen bijna uit zijn hoofd en je zag dat over bijna elke toon of melodielijn was nagedacht hoe hij deze zou uitvoeren. Riko had met deze fortepiano een scala van hulpmiddelen (vier pedalen) tot haar beschikking om de fortepiano in klankkleur aan te passen aan de uitstraling die de muziek op dat moment nodig had.

Tussendoor gaven beiden uitleg over de bijzonderheid van hun instrumenten en vertelde ze het achtergrondverhaal bij de sonates die ze speelde. Het publiek was razend enthousiast over de klankvorming, het samenspel en de professionele benadering van beide musici. Na afloop waren er nog vele vragen te horen over de instrumenten en de keuze en interpretatie van de sonates.

Het volgende concert is op donderdag 11 november. Dan treedt de West-Friese historische popgroep Tandaradei op met het programma ‘Nachtegalen verhalen’ waarin de verbinding wordt gezocht tussen de ballades vanuit de Middeleeuwen tot aan nu, gerelateerd aan het huidige seizoen van korter wordende dagen en het naderende jaareinde. Kaarten bestellen kan op spankeren.ingoedehanden.management.