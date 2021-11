Webinar over de warmtepomp

BRUMMEN – Dinsdag 30 november wordt er een webinar gehouden voor mensen die erover denken om van het aardgas af te gaan. Er wordt onder andere gesproken over de warmtepomp als alternatief voor het aardgas. Aan de orde komen verschillende typen van elektrisch verwarmen, de voor- en nadelen en veelvoorkomende vragen worden behandeld. De online bijeenkomst is van 19.30 tot 20.30 uur. Aanmelden kan via www.regionaalenergieloket.nl.