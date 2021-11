Waterschapsbelasting gaat omhoog

REGIO – Waterschap Rijn en IJssel kondigt aan de waterschapsbelasting te verhogen met 5,5 procent. Dit is nodig om het het watersysteem en de dijken aan te passen aan de klimaatextremen. Ook de prijsstijgingen van grondstoffen, elektra en arbeidskrachten brengen extra kosten met zich mee.

De tarieven gaan in 2022 voor zowel de watersysteemheffing als de zuiveringsheffing met 5,5 procent omhoog. Dit betekent voor een meerpersoonshuishouden met een huurwoning een stijging van 20,16 euro naar een tarief van 252,37 euro per jaar. Voor meerpersoonshuishoudens met een eigen woning (met WOZ-waarde van 300.000 euro) wordt dit bijvoorbeeld 348,49 euro, een stijging van 19,98 euro. Voor agrarische bedrijven met een waarde van 2 miljoen euro en een omvang van 40 hectare wordt het tarief 3.063,57 euro, dat is dan weer een daling van 93,44 euro.

In de begroting voor 2022 zijn de beleidsmatige en financiële doelen terug te vinden op het gebied van klimaat, energietransitie, schoon water en duurzaam hergebruik van afvalwater, die al eerder vastgesteld waren in het Ontwerp Waterbeheerprogramma 2022-2027 en de perspectievennota 2022-2025. Het waterschap ervaart de extremen, zoals langdurige droogte en heftige regenbuien, dagelijks in haar werk. Zo had de regio Achterhoek en Liemers na drie extreem droge jaren in 2021 juist te maken met een natte zomer met hoog water. Het waterschap stelt daarom hoge prioriteit aan het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. In het watersysteembeheer vraagt dit om een nieuwe balans in het vasthouden, bergen en afvoeren van water.

Het waterschap wil de komende jaren fors te investeren in overeenkomsten en maatregelen om de klimaatextremen op te vangen.