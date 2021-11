Wandeling door Appense Veld

KLARENBEEK – IVN Eerbeek e.o. begeleidt zondag 14 november een wandeling door het Appense Veld bij Klarenbeek. De gidsen vertellen over de geschiedenis van het gebied, die wel een kleine 4000 jaar teruggaat. Er zijn grafheuvels gevonden van een bekervolkcultuur uit de late steentijd. Ook zijn er restanten te zien van de Appense dijk, onderdeel van een stelsel van dijken van de Noordelijke Veluwe. Deze dijk moest bescherming bieden tegen overstromingen van de huidige Voorsterbeek, die onder invloed van de IJssel behoorlijk tekeer kon gaan in de middeleeuwen. Sinds de 19de eeuw is het landschap veranderd en gaat het dijkje op in lommerijke bossen. Dassen graven er hun burcht in en op veel plaatsen is de dijk door planten overwoekerd. Oude schouwpaaltjes geven soms de strekking van de dijk nog aan. De wandeling start om 14.00 uur vanaf het treinstation aan de Hoofdweg in Klarenbeek. Aanmelden is niet nodig. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar een gift als blijk van waardering is welkom.

Foto: Sandra Christiaans