Wandelen door buurtschappen

BRUMMEN – Op zondag 7 november houdt Wandelsportvereniging Brummen haar eerste Buurtschappenwandeltocht (voorheen was dit de Rode Kruiswandeltocht). Door de routecommissie is dit jaar een mooie wandeling van diverse afstanden uitgezet door verschillende buurtschappen van Brummen, zoals Rhienderen, Voorstonden en Oeken. Deelnemers kunnen kiezen om 5, 10 ,15 , 20 of 25 kilometer te wandelen.

De start is bij De Vroolijke Frans tussen 9.00 en 13.00 uur, afhankelijk van de afstand. Inschrijven is ter plekke mogelijk, kosten bedragen 3 euro voor leden van de wandelbond en 4 euro voor niet-leden. Kinderen t/m 12 jaar, die lid zijn van de wandelbond, zijn gratis en niet-leden betalen 1 euro.