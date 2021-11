Walk en Talk over het cv

BRUMMEN – De Walk en Talk van donderdag 2 december in de bibliotheek in Brummen staat in het teken van het cv. Er wordt gesproken over vaardigheden en hoe sollicitanten deze het best op hun cv kunnen zetten. Persoonlijke eigenschappen, karaktereigenschappen en persoonlijke sterke punten doen ertoe bij het zoeken naar een (nieuwe) baan. Maar wat is een specifieke vaardigheid en waaruit blijkt dat iemand deze ook bezit?

De Walk&Talk is een gratis netwerkbijeenkomst voor werkzoekenden, die meerdere keren per jaar wordt gehouden in de bibliotheek. Tijdens deze netwerkbijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld, praktische tips gedeeld en kunnen deelnemers contacten leggen. Daarom telt het bijwonen van Walk&Talk bijeenkomsten als sollicitatieactiviteit.

Walk & Talk wordt donderdag 2 december van 9.30 tot 11.30 uur gehouden in de bibliotheek in Brummen. Deelname is gratis.