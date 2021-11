Waardebon voor energiebesparende producten

RHEDEN – Begin november ontvangen ruim 9000 huishoudens met een huurwoning in de gemeente Rheden een brief en een flyer in de brievenbus. In deze brief zit een waardebon ter waarde van 70 euro, waarvoor producten gekocht kunnen worden voor energiebesparing in de woning, zoals radiatorfolie, waterbesparende douchekop, tochtstrip of ledlampen.

“Door zoveel mogelijk gebruik te maken van deze waardebon dragen veel mensen bij aan energiebesparing. Want ook kleine aanpassingen in huis dragen bij aan de grote doelen om te verduurzamen en minder CO2 uit te stoten”, zegt Wethouder Dorus Klomberg van Duurzaamheid. Wethouder Gea Hofstede van Wonen vult daarop aan: “Kleine energiebesparende maatregelen in huis dragen bovendien bij aan het wooncomfort in huis en het verlagen van uw energierekening. Met de stijgende energieprijzen is dit van het grootste belang en ook nog eens goed voor het klimaat. Maak dus vooral gebruik van de waardebon!”

De waardebon kan online worden verzilverd via www.watisjouwrheden.nl/waardebon, maar ook bij de lokale bouwmarkten in Rheden. Elke bon heeft een unieke code en is gekoppeld aan het woonadres. Gemeente Rheden werkt samen met Winst uit je woning. Zij handelen de aanvragen af en hebben een telefonische helpdesk met telefoonnummer 023-5836936. Vragen kunnen ook gesteld worden via waardebon@winstuitjewoning.nl. Er is een vast budget beschikbaar, dus geldt op = op. Medio januari 2022 start de actie voor huishoudens met een koopwoning.

In de bibliotheken van Dieren en Velp wordt een informatiemiddag gehouden over energie besparen in je eigen woning. Op donderdag 11 november van 14.00 tot 16.00 uur is er een inloopmiddag in de bibliotheek Dieren. En op woensdag 17 november van 14.00 tot 16.00 uur is er een inloopmiddag in de bibliotheek Velp. Beide middagen is er een energie adviseur aanwezig van het Energie Loket Midden Gelderland voor praktische vragen over energie besparen in de woning. Aanmelden is niet nodig.