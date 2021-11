Vrouwenkoor Te Gek heel blij met nieuwe begeleider

BRUMMEN – Na een wekenlange zoektocht naar nieuwe begeleiding van het koor, waren bestuur en dirigent van Vrouwenkoor Te Gek bijna ten einde raad. Toen kwam er een verlossend telefoontje. De erg ervaren koorbegeleider organist/pianist Koos van Raaij meldde zich spontaan bij het bestuur van Te Gek. Koos had in de regionale kranten de oproep gelezen en had wel zin in een nieuwe uitdaging. Hij had jarenlang het katholiek kerkkoor in Brummen begeleid.

Inmiddels is het koor Te Gek al weer enkele weken aan het repeteren en worden de koorleden steeds enthousiaster. Koos en accordeoniste Cor Hulstijn staan hun mannetje. Ook dirigent Anja Luyt is heel blij met het duo. Het koor heeft nog plaats voor enkele koorleden. Meer informatie is te verkrijgen bij Diny van Engeland, tel. 0575-566615.

www.tegek-koor.nl