Vrouwen van Nu Brummen viert 90e verjaardag

BRUMMEN – De Brummense afdeling van Vrouwen van Nu viert dit jaar haar 90e verjaardag. De afdeling Brummen en Omstreken werd op 27 augustus 1931 opgericht als onderdeel van de Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen. Samen met Steenderen was dit de eerste afdeling in Gelderland. Destijds telde de vereniging 18 leden, inmiddels zijn er 119 vrouwen uit Brummen en omgeving lid.

Ruim 90 leden hebben dit heugelijke feit op 26 oktober gevierd met een feestelijke high tea op de Bronckhorsthoeve. Op deze middag zijn vier jubilarissen in het zonnetje gezet, die een groot deel van de 90 jaar hebben meebeleefd. Zo is mevrouw Van de Weerd al 55 jaar lid. De dames Ruumpol-Engbers en Ruumpol-Ruiterkamp zijn beiden 50 jaar lid en Matha Bielleman 40 jaar.

www.vrouwenvannu.nl/brummen