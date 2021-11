VELP – Op de Hogeweg in Velp is maandagavond 8 november net voor 23.00 uur een vrouw op leeftijd gewond geraakt bij een aanrijding. Ze werd op de fiets geraakt door de zijkant van een auto. De vrouw kwam ten val en raakte gewond. Ze is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe dit kon gebeuren is nog niet bekend, maar de politie doet onderzoek naar de toedracht.

Foto: Roland Heitink