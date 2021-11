Vrienden nodig om Vriendenbus te laten rijden

DIEREN – Al sinds ruim 40 jaar kunnen de bewoners van Intermezzo en Hofstaete in Dieren gebruik maken van de Vriendenbus om familie te bezoeken of er eens lekker een dag op uit te gaan. Door de bijdragen van de Vrienden van Intermezzo en Hofstaete wordt het onderhoud van de bus betaald. Inmiddels is de bus aan vervanging toe, de stichting is dan ook hard op zoek naar nieuwe vrienden om de bus ook in de toekomst te laten rijden.

“Voor veel mensen in die in het verpleeghuis wonen, is de Vriendenbus de enige manier om ergens te komen”, vertelt Wim Gerritsen, voorzitter van de Vrienden van Hofsteate en Intermezzo. De vereniging werd meer dan 40 jaar geleden, toen onder de naam vereniging Vrienden van het Verpleeghuis Gelders Hof, opgericht als ondersteuning voor mensen die in het verpleeghuis. “Het is destijds opgericht om zaken te bekostigen die niet meer onder de reguliere zorg vallen, de Vriendenbus is daar de belangrijkste van”, vertelt Chris de Ruiter, secretaris van de vereniging. “Dit is een bus die speciaal is ingericht voor het vervoer van mensen met een lichamelijke beperking. Deze bus kan voor een zeer gereduceerd tarief door de bewoners van Hofstaete en Intermezzo worden gebruikt.” De bus wordt dan ook veelvuldig gebruikt door bewoners van de verzorgingstehuizen om bijvoorbeeld bij familie op bezoek te gaan, een dagje te winkelen of gewoon een ritje te maken over de Posbank of door de omgeving. “De vrijwillige chauffeurs maken er echt een leuk uitje van, met een muziekje aan zorgen zij voor een gezellig dagje weg.”

Inmiddels heeft de bus heel wat ritten gemaakt en is aan vervanging toe. “Als geluk bij een ongeluk hebben wij dit moment nog even kunnen uitstellen doordat er in coronatijd minder gereden is, maar het moment dat we wat moeten komt dichterbij”, vertelt de secretaris. De vereniging hoopt dan ook dat mensen zich aanmelden als Vriend van Intermezzo en Hofstaete. “De bijdrage is 15 euro per jaar en met dit relatief kleine bedrag kan een groot verschil worden gemaakt voor de bewoners van een verzorgingstehuis. Maar minder geven mag ook altijd. We zijn met elke bijdrage blij.”

Met de inleg van de Vrienden van Hofstaete worden ook andere er activiteiten georganiseerd voor de bewoners van Intermezzo en Hofsteate, zoals een vriendendag, muzikale optredens en bijvoorbeeld panne,koeken bakken met de bewoners. Ook in coronatijd zorgde de vereniging meerdere malen voor een traktatie voor de bewoners en het personeel. Mensen die zich willen aanmelden als vriend kunnen mailen naar vriendenhofstaeteenintermezzo@gmail.com.