Vossenbesjes vlot verkocht door de Kempers

LOENEN – De bloemetjesactie van de gymnastiekvereniging De Kempers in Loenen is vrijdag vlot verlopen. Het bestuur had een flink aantal vossenbesjes aangekocht via bloemenspecialist Adriaan Blom. Vooraf werd er al veel besteld. Het was de bedoeling in Loenen huis-aan-huis de plantjes te gaan verkopen, maar de animo was zo groot, ook in Eerbeek, dat een flink deel van Loenen niet bezocht kon worden. Voor sluitingstijd was alles bij het verkooppunt bij de gymzaal aan De Kempe al uitverkocht. Het bestuur is hier erg blij mee. De kinderen en hun ouders zijn er flink druk mee geweest, maar het was zeker de moeite waard. Er is een mooi bedrag mee verdiend. De club bestaat vijftig jaar en het bestuur wil extra activiteiten organiseren, waar geld voor nodig is. De kinderen hadden er veel plezier in. Op de foto is te zien dat Charlotte Hesselink en Salome van Brussel op weg gaan om de vossenbesjes te bezorgen.

Foto: Martien Kobussen