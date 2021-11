Voorlezen bij Ons Raadhuis

VELP – Het voorleesteam van Jansen & de Feijter leest vanaf vrijdag 26 november elke vrijdag voor bij Ons Raadhuis in Velp. Tussen 11.15 en 12.15 uur wordt steeds verder gelezen in het boek Het geluk van de wolf van Paolo Cognetti, net zolang tot het uit is. Aan het begin van elke bijeenkomst wordt even samengevat wat er de vorige keer gelezen is. Deelname kost 3,60 euro per keer. Er zijn nog plekken vrij, vooraf reserveren is nodig.

Het geluk van de wolf is een poëtisch liefdesverhaal over de ontmoeting van Fausto en Silvia in het bergdorp Fontana Fredda. Hij is schrijver, zij is een kunstenaar en allebei zijn ze op zoek naar een nieuw bestaan. Samen ervaren ze hoe de winter over het plaatsje en haar bewoners valt. Fausto geniet van de rust, ver weg van het rumoer van de stad en alles wat hij daar heeft achtergelaten, terwijl Silvia’s blik steeds gericht is op de hoogste bergtop.

www.onsraadhuis.com