Volleyballers gezocht

DE STEEG – Een groep dames komt elke dinsdag bij elkaar in de gymzaal in De Steeg om een avondje recreatief te volleyballen. Nieuwe speelsters zijn welkom. Ervaring is niet belangrijk, plezier staat voorop. Even proefdraaien is geen probleem. Er wordt elke dinsdag gespeeld tussen 20.00 en 21.30 uur.

dinypaul-beltman@hotmail.com