Voetbalplezier voor de allerjongsten in MiniLeague

KLARENBEEK – Zaterdag 30 oktober werden er weer MiniLeague wedstrijden gespeeld. Dit keer kwamen de jonge spelertjes van 4 tot en met 6 jaar samen op het sportcomplex van SC Klarenbeek.

In de MiniLeague wordt 4 tegen 4 gespeeld. De relatief kleine veldjes zorgen ervoor dat de voetballertjes veel balcontact hebben en beter in staat zijn deze spelvorm te begrijpen. De spelertjes waarderen het voetbalspel hierdoor snel en zijn ook nog eens lekker buiten bezig. Het gaat in de MiniLeague niet om de winst, maar om het spelplezier en respect voor elkaar. De uitslagen worden daarom ook niet formeel bijgehouden.De doelstelling van de MiniLeague is om voetbal op een speelse manier aan te bieden voor alle jeugd van 4 tot en met 6 jaar.

Er wordt gespeeld in een A-poule en een B-poule. In de A-poule spelen de kinderen die al wat meer gevorderd zijn, veelal kinderen van 5/6 jaar. In de B-poule spelen de kinderen die aan de start staan van hun voetbalervaringen, veelal kinderen van 4/5 jaar.

De MiniLeague van de gemeente Voorst wordt elke week door een andere vereniging georganiseerd. De deelnemende clubs zijn SV Twello, SV V&L, SV Voorwaarts, VV Activia, VV Voorst, SV CCW ’16, SV Terwolde, SC Teuge en natuurlijk SC Klarenbeek. Dit seizoen heeft SC Klarenbeek zo’n 20 mini’s, die elke woensdagavond lekker trainen met 3 of 4 enthousiaste trainers. Kinderen die ook een keer mee willen doen zijn van harte welkom om te komen kijken. Meer informatie is te verkrijgen via minileague@scklarenbeek.nl of via de website.

Foto: Han Uenk

