VIP bij SWB

BRUMMEN – Bep ter Hoeven, lid van het Plein5 Koor voor 50-plussers, is een jaar lang VIP bij Stichting Welzijn Brummen. Zij won de prijsvraag die SWB in de maand van de ontmoeting had verspreid onder alle deelnemers van de verschillende clubs. De deelnemers moesten een zin afmaken: ‘Ik vind het fijn bij de SWB omdat …’. Bep vulde dit aan met ‘… omdat ik de week goed kan beginnen met het koor, maar vooral de ontmoeting vind ik belangrijk’.

Bep heeft een jaar lang gratis deelnemen aan alle activiteiten van SWB gewonnen. Ze was blij verrast en gaat het naar eigen zeggen nog druk krijgen dit jaar. Ze kreeg een mooie cheque uitgereikt door Ruth Frederiks, coördinator sociaal cultureel werk bij SWB.