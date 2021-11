Verraste Marcel Dammers blij met Dorpsparel Loenen 2021

LOENEN – Muzikant Marcel Dammers had donderdag 18 november geen flauw vermoeden wat hem te wachten stond tijdens de repetitie van de muziekvereniging OLTO in het Dorpscentrum De Brink. Onder leiding van de nieuwe dirigent John Brouwer blies hij keurig zijn partij op zijn blaasinstrument. Altijd is hij trouw present op de oefenavond en ook nu weer zat hij keurig op zijn plek. Maar opeens was er onrust in de zaal. Er kwam een Loenense delegatie binnen met een belangrijke bekendmaking. Het Parelcomité kreeg het woord en richtte zich tot Marcel Dammers om hem te laten weten dat de hoge Loenense onderscheiding, Dorpsparel Loenen 2021, hem dit jaar was toegekend voor zijn vele verdiensten voor de Loenense dorpsgemeenschap.

De verbaasde muzikant keek vreemd op, want dit had hij zeker niet verwacht. Dammers hoorde waarom hem deze trofee is toegekend. Dammers (57 jaar) werd lid van OLTO vanaf 1973 en blaast al bijna 50 jaar jaar zijn partij in het harmonieorkest. Hij was acht jaar voorzitter. Tijdens zijn voorzitterschap bestond OLTO 100 jaar. De vereniging kreeg toen van de burgemeester John Berends de Koninklijke Erepenning. Ook zoon Mark en dochter Eline spelen in het orkest van OLTO een stevige partij. In het verleden was echtgenote Erna ook een tijdlang muzikant.

OLTO haalt nog steeds zelfstandig het oude papier ophaalt. Viermaal in de maand rijdt de bekende OPA-wagen rond door het dorp. Ondanks drukke werkzaamheden doet Dammers altijd mee met route 1. Hij heeft een flinke groep mensen verzameld die hem helpen om langs de huizen het klaargezette papier in te laden.

OLTO heeft ook een boerenkapel, De Plaggenstèkers, die altijd druk is met feesten en partijen. Dammers is daar lid van. Marcel vindt het prachtig om mee te doen met de kapel ‘onder de vlierstruuk’ op het schaapscheerdersfeest bij Den Eikenboom.

Dammers had een drukke supermarkt, maar was in 1983, toen het Dorpscentrum werd gebouwd, ook actief met de horecawerkzaamheden voor De Brink. Later deed hij de horecataken over aan Gerrit Mellink. Veel werk heeft hij in De Brink gedaan. Aan de nieuwe bar heeft hij veel tijd besteed. Al vele jaren is ook werkzaam geweest als vrijwilliger in De Brink samen met zijn gezinsleden. Dammers heeft ook zitting in het bestuur van De Brink namens OLTO. Hij heeft als projectleider zich verdienstelijk gemaakt voor de prachtige nieuwe bar.

Jaarlijks wordt gewikt en gewogen welke Loenenaar de Dorpsparel krijgt toebedeeld. Vanaf 1976, toen Loenen Parel van Gelderland werd, is de trofee regelmatig uitgereikt. Voorwaarde is dat de onderscheiden persoon nog actief is voor het dorp. De onderscheiden Loenenaar toonde zich blij verrast met de trofee. Zijn echtgenote Erna werd in de bloemen gezet. Ook de nieuwe voorzitter van OLTO, Marcel Mooy, sprak lovend over Dammers en bood hem met felicitaties een instrument met inscriptie aan. Natuurlijk mocht een daverende aubade van het orkest niet ontbreken.

Foto: Eline Dammers

Bij de foto: Marcel Dammers toont trots de gewonnen Pareltrofee en het geschenk van OLTO