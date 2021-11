Verrassende ideeën voor de turnhal in Ellecom

ELLECOM – 230 leerlingen van Het Rhedens (vmbo, havo en vwo) in Dieren dachten na over een mogelijke invulling voor de monumentale turnhal in Ellecom. De vijf winnende teams mochten hun idee afgelopen dinsdag presenteren aan een jury onder leiding van wethouder Marc Budel van de gemeente Rheden. De opbrengst was heel divers: een restaurant, een veilige plek voor jongeren met huiswerkmogelijkheden, een indoor skatepark, een McBots (combinatie van McDonalds en botsauto’s) en een museum over deze bijzondere plek. Marc Budel, wethouder Jeugd en Erfgoed, was aangenaam verrast door de diversiteit aan ideeën en de creativiteit van de leerlingen. “Ik heb mooie plannen gezien, waarvoor misschien ook best draagvlak is. De gemeente is geen eigenaar van het pand, maar vindt het wel belangrijk dat deze monumentale hal op een goede manier gebruikt en bewaard wordt. Daarom bundelt de school de plannen en sturen we die door naar de eigenaar van de turnhal. Wie weet wat er dan gebeurt.”