Verlies voor dammers, rapid voor schakers

EERBEEK – De Brummense Damvereniging (BDV) verloor tegen DCH 2 uit Harderwijk. Door ziekte van één van de spelers van BDV moest de wedstrijd gespeeld worden met 5 spelers. Na remises van Johan Haijtink en Tom Westhof en nederlagen van Ab van Ooijen en Marten Bruinsma kon Hans Cijnssen de uitslag nog enigszins beïnvloeden door een overwinning, waardoor de einduitslag 4 – 8 werd. Vrijdag 5 november nemen de Brummense dammers het op tegen Denk en Zet in Culemborg.

De Eerbeekse schakers werkten een rapidavond af. Elke speler werkte 3 partijen van 25 minuten af. Gerrit Nikkels pakte de kop met 2,5 punten, gevolgd door Bette en Geurink met 2 punten.

Elke donderdag wordt geschaakt en gedamd in cultuurhuis Pater Dekker in Eerbeek.Wie belangstelling heeft om eens aan te schuiven, kan om 19.45 uur binnenlopen. Meer informatie is te vinden op www.eerbeekseschaakclub.nl of www.brummensedamvereniging.nl.