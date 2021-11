Verkoop Handwerk & Creatief

KLARENBEEK – Handwerk & Creatief Klarenbeek (voorheen Welfare Rode Kruis) houdt donderdag 18 november haar jaarlijkse verkoop van handwerk en hobby-artikelen. De verkoop is van 9.30 tot 12 uur in het MFC. Er is weer veel gemaakt, zoals sokken, kleden, haak- en breiwerk en tassen. Mensen die nog een onafgemaakt werk in de kast hebben liggen, kunnen het mogelijk door leden van Handwerk & Creatief af laten maken. De groep verwelkomt graag nieuwe mensen. De leden komen elke donderdagmorgen tussen 9.00 en 11.00 uur bijeen.

Kitty Schutte, tel. 06-12654070

Mieke Hendriks, tel. 06-30237353