DOESBURG - Al 25 jaar is Francie Jansen - Wieggers als parochiemedewerker betrokken bij de RK gemeenschap Doesburg-Angerlo. Op zondag 21 november is er om 10.30 uur een dankviering, met aansluitend een receptie, beide in de locatiekerk aan de Juliana van Stolberglaan 3 in Doesburg.