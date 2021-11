Velpse kinderen verwelkomen Sinterklaas via drive-thru

VELP – Kinderen uit Velp konden afgelopen zaterdag 20 november Sinterklaas op een bijzondere manier verwelkomen in hun dorp. Vanuit de auto voerden zij opdrachten uit, die leidden tot de geheime verblijfplaats van de Sint. Hier konden zij de goedheiligman via een drive-thru begroeten. Eenmaal aangekomen bij de Sint krijgen de kinderen een traktatie. Ook wethouder Marc Budel van de gemeente Rheden (rechts op de foto) heette Sinterklaas hoogstpersoonlijk welkom in Velp.

Voor, tijdens en na de zoektocht naar de Sint was er voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd een spellencircuit in het dorp. Op twaalf verschillende plaatsen in de Emmastraat, Hoofdstraat, Rozendaalselaan, de Overtuin en Oranjestraat stonden spelletjes klaar of moesten puzzels worden opgelost.

Foto: Han Uenk