Velpse brengt boek uit

VELP – Dianne Bosch uit Velp heeft onlangs een boek uitgebracht getiteld: Het leven gaat door. In dit boek vertellen verschillende mensen hun ervaringen met het leven voor de dood, tijdens het overlijden en na de dood. Het zijn alledaagse en meer bijzondere ervaringen. In het laatste hoofdstuk worden mensen in teruggeleid naar hun laatste vorig leven. Ze gaan door de dood heen en komen in het tussenbestaan, het leven tussen twee levens. Tenslotte gaan ze naar de planning van hun komend leven. Dit leven.

Dianne Bosch (1948) is ruim 20 jaar regressietherapeut. Ze is begonnen als consulent, eerst voor jeugd- en jongerenwerk en daarna voor gezondheidsvoorlichting. Ze besefte steeds meer dat ze vanuit het hart wilde werken en minder op beleidsniveau. Vandaar dat ze de opleiding Regressietherapie gevolgd heeft. Ze is een eigen praktijk gestart en heeft daarnaast de opleiding Inner Child Integration Therapy gedaan. Tegelijkertijd heeft ze zich verdiept in spirituele stromingen, waaronder Een Cursus In Wonderen en een Tao opleiding. In deze periode ontdekte ze dat ze zelf een traumatisch verleden heeft. Dit heeft ze beschreven in haar eerste boek: ‘Alles moet open’.

www.diannebosch.nl